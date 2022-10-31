Об этом сообщает госдеп США.

По словам пресс-секретаря госдепа Неда Прайса Энтони Блинкен во время разговора с Ван И поднял тему войны РФ против Украины и угрозы, которые она создает для глобальной безопасности и экономической стабильности.

В сообщении МИД КНР говорится, что Ван И призвал все стороны проявить сдержанность, принять спокойное решение и активизировать дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию или даже выход из-под контроля. По его словам, "пока есть проблеск надежды, дверь для переговоров не может быть закрыта, а пока есть один процент шанса, нужно приложить стопроцентные усилия для мира".

19 октября в МИД Китая заявили, что якобы не знают об атаке дронов на Киев, когда погибли пять человек и пострадала инфраструктура, вместо этого предлагают "сдержанность и дипломатические усилия".

29 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Китай не является враждебным к Украине государством .

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