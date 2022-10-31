Глава МИД Китая Ван И во время разговора с Блинкеном призвал Украину и РФ "не закрывать двери для переговоров"
Министр иностранных дел Китай в ходе беседы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном призвал Россию и Украину активизировать дипломатические усилия
Об этом сообщает госдеп США.
По словам пресс-секретаря госдепа Неда Прайса Энтони Блинкен во время разговора с Ван И поднял тему войны РФ против Украины и угрозы, которые она создает для глобальной безопасности и экономической стабильности.
В сообщении МИД КНР говорится, что Ван И призвал все стороны проявить сдержанность, принять спокойное решение и активизировать дипломатические усилия, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию или даже выход из-под контроля. По его словам, "пока есть проблеск надежды, дверь для переговоров не может быть закрыта, а пока есть один процент шанса, нужно приложить стопроцентные усилия для мира".
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