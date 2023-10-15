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Глава МИД Китая назвал действия Израиля "коллективным наказанием народа Газы"

15 октября, 2023 воскресенье
20:48
Мир

Глава МИД Китая Ван И заявил, что действия Израиля вышли за рамки самообороны и призвал прекратить "коллективное наказание народа Газы"

Об этом он заявил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом.

Ван И заявил, что Китай выступает против и осуждает все действия, которые наносят ущерб гражданскому населению, поскольку они "нарушают основные нормы человеческого сознания и основные нормы международного права".

"Действия Израиля вышли за рамки самообороны, и он должен серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и Генеральному секретарю ООН прекратить коллективное наказание народу Газы", – сказал глава МИД.

Он также отметил, что стороны не должны предпринимать никаких действий по эскалации ситуации и должны вернуться за стол переговоров как можно быстрее.

Ван И заявил, что Китай интенсивно общается со всеми сторонами, чтобы продвигать прекращение огня и прекращение войны.

"Первоочередной задачей является приложить все усилия для обеспечения безопасности гражданского населения, как можно скорее открыть каналы гуманитарной помощи и обеспечить базовые потребности народа Газы. Китай считает, что историческая несправедливость в отношении Палестины длится более полувека и не может продолжаться. Все миролюбивые и справедливые страны должны высказаться и четко потребовать скорейшего внедрения "решения о двух государствах", - добавили в МИД.

Ван И заявил, что Китай готов сотрудничать с Саудовской Аравией и другими арабскими странами, чтобы "продолжать поддерживать справедливое дело Палестины по восстановлению национальных прав и возвращать палестинский вопрос на правильный путь "решения о создании двух государств".

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газа и освобождение всех заложников.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что это только начало.

Китай
Израиль
Саудовская Аравия
Война в Израиле
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