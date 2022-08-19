Глава МИД Кипра выступил против запрета российских туристических виз

Об этом заявил глава МИД Кипра Корнелиос Корнелиу, передает Politico.

"Это было бы решение в неправильном направлении. Мы верим в межчеловеческие контакты, даже гражданам Турции кипрские власти предоставляют визы, поэтому мы не считаем, что эта мера имеет какую-либо ценность для россиян", - заявил Корнелиу.

Отмечается, что Кипр и Греция поддерживают Германию, выступая против блокирования виз для российских туристов, желающих посетить ЕС.

"Главным оружием является европейское единство, и наши партнеры должны уважать чувствительность других к этому вопросу", - добавил глава МИД Кипра.

В издании подчеркивают, что Северная Греция является излюбленным местом отдыха русских туристов летом. В июле этого года в Греции наблюдался поразительный скачок на 177 процентов количества прибытий воздушным транспортом из Турции по сравнению с 2019-м, рекордным для Греции туристическим годом.

26 июля министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что готовит предложения Евросоюза по прекращению выдачи виз гражданам России.

4 августа министр иностранных дел Эстонии призвал к общеевропейскому запрету на визы для граждан России. Урмас Рейнсалу заявил, что ЕС должен еще больше изолировать страну-агрессора.

5 августа посольство Латвии в Российской Федерации временно приостановило выдачу всех виз для российских граждан. Исключением является только поездка на похороны родственника.

По состоянию на 6 августа консульская служба Болгарии на фоне дипломатического скандала остановила прием документов россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости.

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