Глава МИД Кипра выступил против запрета российских туристических виз
Кипр и Греция выступают против запрета на выдачу российских туристических виз и объединяются в поддержку Германии
Об этом заявил глава МИД Кипра Корнелиос Корнелиу, передает Politico.
"Это было бы решение в неправильном направлении. Мы верим в межчеловеческие контакты, даже гражданам Турции кипрские власти предоставляют визы, поэтому мы не считаем, что эта мера имеет какую-либо ценность для россиян", - заявил Корнелиу.
Отмечается, что Кипр и Греция поддерживают Германию, выступая против блокирования виз для российских туристов, желающих посетить ЕС.
"Главным оружием является европейское единство, и наши партнеры должны уважать чувствительность других к этому вопросу", - добавил глава МИД Кипра.
В издании подчеркивают, что Северная Греция является излюбленным местом отдыха русских туристов летом. В июле этого года в Греции наблюдался поразительный скачок на 177 процентов количества прибытий воздушным транспортом из Турции по сравнению с 2019-м, рекордным для Греции туристическим годом.
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