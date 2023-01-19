Глава МИД Израиля Коэн пообещал Кулебе наращивать гуманитарную помощь Украине
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообщался по телефону со своим израильским коллегой Эли Коэном, в частности о наращивании гуманитарной помощи нашей стране
Об этом Кулеба сообщил 19 января в Twitter.
"В нашем первом звонке Эли Коэн и я обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, способы противодействия общим угрозам безопасности. Министр Коэн осудил российскую агрессию против Украины, подтвердил планы Израиля по наращиванию гуманитарной помощи и содействию в других сферах", - рассказал глава внешнеполитического ведомства. .
- 18 января министр обороны Резников говорил, что Украина пытается убедить Израиль оставить политику нейтральности в условиях российско-украинской войны и начать сотрудничество, однако пока безуспешно.
- 13 января стало известно, что Израиль согласился передать Украине технологии разумного оповещения о ракетах и дронах, которые помогут в войне против России.
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