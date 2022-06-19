Глава МИД Италии раскритиковал свою партию за желание перестать поставлять оружие Украине, - СМИ
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо раскритиковал свою партию за их желание перестать поставлять оружие Украине
Об этом сообщило итальянское информационное агентство Adnkronos.
Парламент Италии будет рассматривать на следующей неделе резолюцию по позиции Италии на саммите Европейского совета. В ее проекте есть формулировки, которые могут повлечь за собой остановку поставок оружия Украине, заявил Ди Майо.На своем заседании вечером 19 июня Итальянская партия "Движение пяти звезд", вероятно, будет рассматривать исключение министра из партии.
- 16 июня Зеленский рассказал об итогах встреч с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии. Он поблагодарил Италию за макрофинансовую и оборонную помощь. Также выразил благодарность Румынии за оборонную помощь и содействие в транзите украинских товаров, в частности зерна.
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