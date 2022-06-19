Глава МИД Италии раскритиковал свою партию за желание перестать поставлять оружие Украине, - СМИ

Об этом сообщило итальянское информационное агентство Adnkronos.

Парламент Италии будет рассматривать на следующей неделе резолюцию по позиции Италии на саммите Европейского совета. В ее проекте есть формулировки, которые могут повлечь за собой остановку поставок оружия Украине, заявил Ди Майо.

16 июня Зеленский рассказал об итогах встреч с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии. Он поблагодарил Италию за макрофинансовую и оборонную помощь. Также выразил благодарность Румынии за оборонную помощь и содействие в транзите украинских товаров, в частности зерна.

На своем заседании вечером 19 июня Итальянская партия "Движение пяти звезд", вероятно, будет рассматривать исключение министра из партии.

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