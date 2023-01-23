Глава МИД Италии: ЕС может попросить Украину начать переговоры с РФ, если та перестанет обстреливать инфраструктуру
Европейские страны могут попросить Украину сесть за сел переговоров с Россией, если оккупанты прекратят обстрелы гражданской инфраструктуры
Об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сказал в интервью Il Messaggero .
По его словам, некоторые из мировых лидеров пытаются просить европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Таяни уверен, что Украина сможет начать переговоры с РФ только при прекращении массированных обстрелов.
"Договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия, если она решит прекратить беспорядочные бомбардировки мирных жителей и стратегических объектов. Только тогда Европа сможет попросить Украину начать переговоры", – сказал итальянский министр.
- Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристофер Хойсген считает, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по прекращению войны в Украине невозможны.
- Ранее в Италии объяснили, почему затягивают предоставление Украине систем ПВО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.52
-
EUR
Покупка 42.33Продажа 43.28
- Актуальное
- Важное