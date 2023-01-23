Об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сказал в интервью Il Messaggero .

По его словам, некоторые из мировых лидеров пытаются просить европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако Таяни уверен, что Украина сможет начать переговоры с РФ только при прекращении массированных обстрелов.

"Договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия, если она решит прекратить беспорядочные бомбардировки мирных жителей и стратегических объектов. Только тогда Европа сможет попросить Украину начать переговоры", – сказал итальянский министр.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристофер Хойсген считает, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по прекращению войны в Украине невозможны.

Ранее в Италии объяснили, почему затягивают предоставление Украине систем ПВО.

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