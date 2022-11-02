Глава МИД Испании передал Украине 30 машин скорой помощи

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Испании.

Отмечается, что визит министра в Украину был необъявленным, утром 2 ноября он прибыл в Киев поездом из польского Пшемышля.

Пожертвованные автомобили скорой помощи оборудованы для обслуживания беременных женщин.

Альбарес посетит регионы, пострадавшие от последних ракетных обстрелов российской армии, и почтит память погибших на войне украинцев. Также ожидается встреча главы МИД Испании с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой и с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

1 ноября в Киев прибыла заместитель госсекретаря США Карен Донфрид.

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