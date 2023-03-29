Об этом он сказал 29 марта на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По словам иранского дипломата, поставка Западом оружия Украине усложняет ситуацию.

"То, что Запад вооружает Украину разными вооружениями, мы считаем, что это усложняет ситуацию. Мы всегда считали, что надо опираться на политическое урегулирование этого вопроса", - сказал Амир Абдоллахиан Лаврову.

О поставках иранского оружия России он не упомянул.