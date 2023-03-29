Глава МИД Ирана на встрече с Лавровым выступил за дипломатическое урегулирование конфликта в Украине
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, находящийся с визитом в Москве, заявил о необходимости дипломатического урегулирования конфликта в Украине
Об этом он сказал 29 марта на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
По словам иранского дипломата, поставка Западом оружия Украине усложняет ситуацию.
"То, что Запад вооружает Украину разными вооружениями, мы считаем, что это усложняет ситуацию. Мы всегда считали, что надо опираться на политическое урегулирование этого вопроса", - сказал Амир Абдоллахиан Лаврову.
О поставках иранского оружия России он не упомянул.
- Ранее The Wall Street Journal писала, что РФ помогает Ирану кибероружием в обмен на "шахеды".
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