Глава МИД Индии подтвердил, что Украину не пригласили на саммит G20
Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар подтвердил, что Украину не пригласили на саммит G20, который состоится в Индии 9-10 сентября
Об этом сообщает агентство EFE.
В ходе встречи в Нью-Дели с международными СМИ министр рассказал, что Индия пригласила на саммит девять стран – Испанию, Бангладеш, Нигерию, Маврикий, Египет, Нидерланды, Оман, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме них и членов Большой двадцатки, участие в саммите не будет принимать ни одна другая страна.
Джайшанкар сказал, что решение Индии не приглашать Украину приняли ввиду того, что G20 выступает за рост и развитие, а не за разрешение конфликтов, чем должен заниматься Совет Безопасности ООН. В то же время министр напомнил, что премьер-министр Индии неоднократно встречался с украинским коллегой и что страны поддерживают "крепкие отношения" в разных сферах.
Группа 20 (G20), созданная в 1999 году, состоит из Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Мексики, Южной Кореи, России, Саудовской Аравии, ЮАР, Турции, Великобритании, США и Европейского Союза. Вместе на них приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и примерно две трети населения мира.
- 15 августа стало известно, что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.
- 10 августа мировые СМИ предполагали, что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.
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