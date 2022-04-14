Глава МИД и министр обороны Ирландии Саймон Ковни прибыл на встречу с Дмитрием Кулебой в Киеве
Министры МИД встретились в Киеве для обсуждения нефтяного эмбарго против России, а также вступления Украины в ЕС
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Известно, что Саймон Ковни стал первым министром иностранных дел, приехавшим в столицу во время войны.
"Благодарен за его мужество, а также за гуманитарную, финансовую и военную помощь Ирландии", - говорится в сообщении.
Вместе с Дмитрием Кулебой они обсудили дальнейшие шаги по нефтяному эмбарго против России и скорейшему вступлению Украины в ЕС.
- Напомним, Ирландия поддержала решение о введении эмбарго на нефть и газ из России.
- Ранее Дмитрий Кулеба отметил, что Ирландия также готова настаивать на новых санкциях для РФ .
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