Глава МИД и министр обороны Ирландии Саймон Ковни прибыл на встречу с Дмитрием Кулебой в Киеве

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Известно, что Саймон Ковни стал первым министром иностранных дел, приехавшим в столицу во время войны.



"Благодарен за его мужество, а также за гуманитарную, финансовую и военную помощь Ирландии", - говорится в сообщении.

Вместе с Дмитрием Кулебой они обсудили дальнейшие шаги по нефтяному эмбарго против России и скорейшему вступлению Украины в ЕС.