Глава МИД Греции возглавит миссию гуманитарной помощи в Одессе
В ближайшее время министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибудет в Украину. Он возглавит миссию гуманитарной помощи в Одессе
Об этом сообщает пресс-служба МИД Греции.
Дендиас передаст гуманитарную помощь, которая будет доставлена муниципальным властям Одессы. Целью визита помимо передачи помощи является создание постоянного механизма распределения гуманитарной помощи, встреча с членами греческой общины.
Также министр иностранных дел Греции намерен возобновить работу Генерального консульства Греции в Одессе, а также посетить и оценить состояния объектов, неразрывно связанных с греческой историей, таких как Музей общества дружбы.
- Утром 3 апреля в Одессе прогремели взрывы, город атаковали с воздуха.
- Также сообщалось, что Греция предложила отстроить разбомбленный россиянами роддом в Мариуполе.
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