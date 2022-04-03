Глава МИД Греции возглавит миссию гуманитарной помощи в Одессе

Об этом сообщает пресс-служба МИД Греции.

Дендиас передаст гуманитарную помощь, которая будет доставлена муниципальным властям Одессы. Целью визита помимо передачи помощи является создание постоянного механизма распределения гуманитарной помощи, встреча с членами греческой общины.

Также министр иностранных дел Греции намерен возобновить работу Генерального консульства Греции в Одессе, а также посетить и оценить состояния объектов, неразрывно связанных с греческой историей, таких как Музей общества дружбы.

Утром 3 апреля в Одессе прогремели взрывы, город атаковали с воздуха.

Также сообщалось, что Греция предложила отстроить разбомбленный россиянами роддом в Мариуполе.