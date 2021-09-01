Глава МИД Германии заявил о готовности вести переговоры с "Талибаном"

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас после переговоров в Катаре, сообщает Укринформ .

"Я считаю, что совершенно невозможно обойти стороной переговоры с талибами", - сказал Маас на пресс-конференции с главой МИД Катара.

Маас также заявил о готовности немецких дипломатов вернуться в Кабул.



Он подчеркнул, что сейчас "речь не идет о вопросах официального признания, но о решении вполне конкретных проблем".

"Тот, кто хочет сотрудничать с международным сообществом, должен ориентироваться на требования международного сообщества", - добавил министр.

Дипломат подтвердил готовность оказывать народу Афганистана гумдопомогу.

Первая встреча между индийскими дипломатами и представителями радикального движения "Талибан" состоялась в Катаре.