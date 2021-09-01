Глава МИД Германии заявил о готовности вести переговоры с "Талибаном"
Германия вести и ведет переговоры с руководством "Талибана"
Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас после переговоров в Катаре, сообщает Укринформ .
"Я считаю, что совершенно невозможно обойти стороной переговоры с талибами", - сказал Маас на пресс-конференции с главой МИД Катара.
Маас также заявил о готовности немецких дипломатов вернуться в Кабул.
Он подчеркнул, что сейчас "речь не идет о вопросах официального признания, но о решении вполне конкретных проблем".
"Тот, кто хочет сотрудничать с международным сообществом, должен ориентироваться на требования международного сообщества", - добавил министр.
Дипломат подтвердил готовность оказывать народу Афганистана гумдопомогу.
- Первая встреча между индийскими дипломатами и представителями радикального движения "Талибан" состоялась в Катаре.
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