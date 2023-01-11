Глава МИД Германии выступила за продление поставок ПВО и тяжелого оружия Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила необходимость дальнейших поставок Украине ПВО и танков после визита в Харьков
Об этом сообщает Deutschlandfunk со ссылкой на заявление Бербока.
По ее словам, Украина нуждается в "дальнейшей противовоздушной обороне", особенно для защиты инфраструктуры. Кроме того, союзники нашей страны должны продолжить поставки тяжелого оружия.
"Это необходимо для того, чтобы можно было уволить другие города", - сказала министр после визита в Харьков.
При этом Бербок не ответила, собирается ли Германия отправить Украине танки Leopard 2. Она сослалась на постоянную координацию с союзниками.
Известно, что министр иностранных дел Германии встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Вместе они посетили подстанцию и детскую больницу Харькова.
- 8 января стало известно, что в бундестаге призывают передать Украину Leopard. Президент Европарламента Мецола поддерживает передачу Украине этих танков.
- 10 января в Politico сообщили, что Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2.
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