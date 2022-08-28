Глава МИД Германии выступила против запуска "Северного потока - 2"
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против запуска российского газопровода "Северный поток - 2", отметив энергокризис на фоне остановки "Северного потока - 1"
Об этом она заявила в интервью Bild .
По словам Бербок, Россия использует газопроводы в качестве оружия в гибридной войне.
"Если Путин не осуществляет поставки через "Северный поток – 1", почему он должен осуществлять поставки через "Северный поток – 2 "? Через "Северный поток – 1" поступает недостаточное количество газа не потому, что трубопровод сломан, а потому что Путин этого не хочет", - сказала министр.
Также Бербок заявила, что российский дешевый газ был "самообманом".
"Мы, может быть, не заплатили за него много денег, однако мы заплатили за него нашей безопасностью и независимостью. И украинцы уже заплатили за него тысячами своих жизней", - отметила она.
- 22 июля вице-канцлер Германии и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Габек заявил, что запуск "Северного потока – 2" категорически невозможен. "Это стало бы выбрасыванием белого флага", - сказал он.
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