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Глава МИД Германии выступила против предоставления Штатами кассетных боеприпасов Украине

7 июля, 2023 пятница
13:04
Мир Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против предоставления Украине кассетных боеприпасов, поставки которых рассматривает администрация президента США Джо Байдена

Об этом Бербок сказала журналистам на климатической конференции в Вене, передает Reuters .

По просьбе прокомментировать информацию о том, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов , Бербок сказала: "Я следила за сообщениями СМИ. Для нас, как для государства-участника, применяется соглашение Осло".

Бербок имела в виду Конвенцию о кассетных боеприпасах (CCM), подписанную 123 странами в столице Норвегии в 2008 году. Документ запрещает использование, скопление, создание и передачу кассетных боеприпасов. В то же время, США, Украина и Россия не являются подписантами этой конвенции.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие.

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оружие для Украины
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