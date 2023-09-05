Глава МИД Германии призвала реформировать Римский устав

Об этом сообщает Укринформ.

"Я считаю, что мы находимся в решающем моменте, когда можно достичь того, что раньше было невозможно: реформировать Римский устав, чтобы преступление агрессии могло преследоваться Международным уголовным судом. Поскольку известно, что нынешняя лазейка в международном праве делает невозможным привлечение лидеров России к ответственности за нарушение мира перед Международным уголовным судом", - сказала Бербок во время выступления на совещании руководителей немецких дипломатических ведомств в Берлине, которое проходит раз в год.

Глава немецкого МИД отметила, что преступление агрессии не должно остаться безнаказанным. По ее словам, это важно прежде всего для Украины, а также для всех стран, которым может угрожать агрессия со стороны более "мощного" соседа.



Кроме того, Бербок отметила необходимость "смело" реформировать готовящийся к новой волне расширения Евросоюз.

Отмечается, что Берлин инициировал процесс с некоторыми партнерами по реформе принятия решений в области общей внешней политики и политики безопасности квалифицированным большинством. Так, до конца года в Берлине должна пройти конференция, одной из тем которой будет именно этот вопрос.

"Потребуется реформирование и Совет Безопасности ООН, международные финансовые учреждения, органы здравоохранения, такие форматы, как G20, ВТО и т.д.", - добавила министерша.

Она также отметила, что Германия активно берет на себя больше ответственности в последнее время, в частности, в отношении инициирования реформ.

Справка: Римский устав Международного Уголовного Суда – это международный договор, принятый на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года. Он вступил в силу с 1 июля 2002 года. По состоянию на сентябрь 2019 Римский устав подписали всего 155 государств (Украина сделала это 20 января 2000 года), но ратифицировали 122 государства (Украина не ратифицировала). Устав устанавливает круг деятельности, юрисдикцию и структуру суда.