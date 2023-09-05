Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Глава МИД Германии призвала реформировать Римский устав

Глава МИД Германии призвала реформировать Римский устав

5 сентября, 2023 вторник
06:39
Мир

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что глобальные международные организации нуждаются в глубоком реформировании, в том числе и Римском уставе.

Об этом сообщает Укринформ.

"Я считаю, что мы находимся в решающем моменте, когда можно достичь того, что раньше было невозможно: реформировать Римский устав, чтобы преступление агрессии могло преследоваться Международным уголовным судом. Поскольку известно, что нынешняя лазейка в международном праве делает невозможным привлечение лидеров России к ответственности за нарушение мира перед Международным уголовным судом", - сказала Бербок во время выступления на совещании руководителей немецких дипломатических ведомств в Берлине, которое проходит раз в год.

Глава немецкого МИД отметила, что преступление агрессии не должно остаться безнаказанным. По ее словам, это важно прежде всего для Украины, а также для всех стран, которым может угрожать агрессия со стороны более "мощного" соседа.

Кроме того, Бербок отметила необходимость "смело" реформировать готовящийся к новой волне расширения Евросоюз.

Отмечается, что Берлин инициировал процесс с некоторыми партнерами по реформе принятия решений в области общей внешней политики и политики безопасности квалифицированным большинством. Так, до конца года в Берлине должна пройти конференция, одной из тем которой будет именно этот вопрос.

"Потребуется реформирование и Совет Безопасности ООН, международные финансовые учреждения, органы здравоохранения, такие форматы, как G20, ВТО и т.д.", - добавила министерша.

Она также отметила, что Германия активно берет на себя больше ответственности в последнее время, в частности, в отношении инициирования реформ.

Справка: Римский устав Международного Уголовного Суда – это международный договор, принятый на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года. Он вступил в силу с 1 июля 2002 года. По состоянию на сентябрь 2019 Римский устав подписали всего 155 государств (Украина сделала это 20 января 2000 года), но ратифицировали 122 государства (Украина не ратифицировала). Устав устанавливает круг деятельности, юрисдикцию и структуру суда.

  • Накануне глава МИД Германии также заявила, что Россия нарушает Устав ООН, непрерывно бомбит гражданские объекты в Украине, а Украина защищает себя в рамках международного права.
Германия
Война с Россией
Читайте также:
Збиті російські безпілотники
4 сентября, 2023 понедельник
Украина заявила о падении российских дронов в Румынии, Бухарест считает, что прямой угрозы не было
ЗСУ, шеврон з прапором
3 сентября, 2023 воскресенье
За 2022 год на второе и третье высшее образование поступило столько мужчин, что из них можно было бы сформировать 13 бригад ВСУ, - нардеп Бабак
Україна-Польща
4 сентября, 2023 понедельник
Польша начала выдавать Украине граждан, занимавшихся переправкой нелегалов в Европу
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 38.03
  • EUR
    Покупка 40.41
    Продажа 41.43
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
5 сентября
07:43
Британский боксер Дюбуа оспорил исход боя против Усика
07:31
Среди кандидатов на псевдовыборах на ВТО есть российские военные, которые убивали и пытали украинцев, - Лубинец
07:15
В МИД Франции осудили российские удары по зерновой инфраструктуре Украины
06:58
Россияне пытались наступать на двух направлениях фронта, за сутки произошло 29 боеприкосновений, - Генштаб
06:57
Президент МОК назвал условие участия россиян и белорусов в Олимпиаде-2024
06:29
Кулеба объяснил, почему переговоры с РФ невозможны в ближайшее время
06:19
В Китае подтвердили, что Си Цзиньпин не прибудет на саммит G20 в Индии
06:04
Обновлено
В России сообщили о сбитии летевших на Москву дронов
05:59
Украина модернизировала ракеты "Нептун" и использует их как аналог ATACMS и Taurus, - Newsweek
05:53
Жена Байдена заразилась коронавирусом перед визитом президента США на саммит G20
05:20
Украина одержала первую победу на ЧЕ по волейболу
05:06
ВСУ увеличивают брешь в оборонительной линии РФ на Запорожье и перекидывают туда технику, - ISW
04:10
Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма
03:41
Полиция задержала двух человек, повредивших экскаватором Великую китайскую стену
03:14
США, Британия и ЕС давят на ОАЭ с целью остановить помощь РФ в войне с Украиной, – СМИ
02:46
Бельгия выкупит у Германии для Украины ракеты Sea Sparrow
02:18
Российский добровольческий корпус сообщил о рейде в Брянскую область
02:10
молния
В Индии зафиксировали 61 тыс. молний за два часа: погибли 12 человек и 8 домашних животных
01:50
Мощные дожди и наводнения в Испании: погибли не менее 5 человек
01:28
РФ распространяет фейк о якобы массовом заражении ВИЧ среди украинских военных из-за донорской крови от НАТО
01:22
Международная федерация плавания допустила к соревнованиям россиян и белорусов под нейтральным флагом
00:55
В составе ВСУ погиб доброволец из Колумбии Алехандро Эррера
00:27
Поздравляем усилия Турции и ООН: Госдеп о переговорах Эрдогана с Путиным по "зерновому соглашению"
2023, понедельник
4 сентября
22:17
Ким Чен Ын планирует приехать к Путину и обсудить поставки РФ оружия для войны в Украине, - NYT
22:00
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Тактика активной обороны на юге сыграла злую шутку с российскими войсками. Колонка Сергея Згурца
21:52
Обзор
Что происходит с олигархом Коломойским: реальный криминал или игра на опережение
21:34
Папа Франциск объяснил свои комплименты Российской империи: "Культуру нельзя отменять из-за политики"
21:29
Эрдоган рассказал о результатах обсуждения с Путиным зернового соглашения
21:12
Путин наградил 24-летнюю дочь Кадырова медалью "за многолетнюю творческую деятельность"
20:40
В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ
20:19
В возрасте 56 лет скончался экс-фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл
20:07
OPINION
Андрей Яницкий
Конец эпохи одних олигархов, начало эпохи других
20:04
Более 20 тыс. украинцев перенесли как минимум одну ампутацию за время войны с РФ
20:00
В Раде зарегистрировали законопроект об упрощенном получении статуса УБД по QR-коду
20:00
Обзор
Победные новости 558-го дня войны: дроны с искусственным интеллектом на вооружении ВСУ и успехи Сил обороны на Таврическом направлении
19:53
Эксклюзив
Олаф Шольц
Политолог назвал одну из причин, почему Шольц блокирует поставки ракет Taurus Украине
19:40
нефть
В минфине США заявили, что ограничение цены на российскую нефть работает
19:38
ВСУ отбили атаки врага возле Клищиевки на Бахмутском направлении, — Генштаб
19:30
WSJ: 73% опрошенных американцев считают Байдена слишком старым для переизбрания
19:30
Эксклюзив
"Война началась с этого монастыря, куда в 2014 году приехал Горкин": доброволец Песня о Святогорской Лавре на Донетчине
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV