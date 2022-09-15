Глава МИД Германии призвала не медлить с передачей боевых танков Украине

Об этом она сказала в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Немецкие поставки оружия "очевидно, очень однозначно" помогут "спасти человеческие жизни", сказала Бербок.

"Внешняя политика, руководствующаяся правами человека, должна постоянно спрашивать, как мы можем помочь освободить еще больше сел и таким образом спасти жизнь путем дальнейших поставок", - заявила министерша.

Бербок также подчеркнула, что решение о возможных поставках немецких боевых танков можно принять только совместно – "в коалиции и на международном уровне". "В решающей фазе, в которой сейчас находится Украина, я не думаю, что это решение следует долго откладывать", - заявила она.

Немецкая помощь в вооружении должна прежде всего базироваться на том, как можно доставить больше оборудования, которое уже "эффективно помогает", то есть ПВО, артиллерию и ракетные установки, сказала Бербок.

Также, по ее словам, необходимо было бы усилить ремонт и снабжение боеприпасами. Она хочет обсудить с вооруженной отраслью возможность создания своих линий производства исчерпанных боеприпасов, например для зенитных установок Gepard.

7 сентября Германия передала Украине радар COBRA и еще пять зениток Gepard . В середине июля официальный Берлин опубликовал список вооружений, которые еще планируется поставить Украине, среди которых были 30 ВСУ Gepard.

12 сентября министерша обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила запрос Украины в поставках боевых танков .

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