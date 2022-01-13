Глава МИД Германии приедет в Украину перед визитом в Москву: планирует согласовать переговорную позицию по РФ
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 17 января, накануне визита в Москву прилетит в Украину
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.
"Очень важно, что Анналена Бербок прилетит сначала именно в Киев, чтобы согласовать единую мощную переговорную позицию по отношению к РФ, накануне ее визита в Москву 18 января", - сказал Николенко.
Он рассказал, что Бербок приедет по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Ключевыми темами ее встреч будут мирное урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, восстановление Нормандского формата, угрозы в сфере энергетической безопасности, укрепление двустороннего сотрудничества и поддержка Украины со стороны Германии на фоне российской агрессии.
Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве Анналена Бербок встретится с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. По словам Захаровой, стороны будут обсуждать предложения России по "гарантиям безопасности" в Европе.
- Ранее Бербок заявила, что путь выхода из кризиса безопасности - это диалог, и Европейскому Союзу нужны разные форматы переговоров с РФ.
- 10 января в Женеве состоялась встреча США и РФ по "гарантиям безопасности", где обсуждалось движение Украины в НАТО и американское присутствие в Европе. Россия назвала переговоры "сложными и конкретными".
- 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть. Также он заявил, что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с РФ.
- В Минобороны России заявили, что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.7
Покупка 27.7Продажа 27.97
-
EUR
Покупка 31.56Продажа 32.01
- Актуальное
- Важное