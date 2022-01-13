Глава МИД Германии приедет в Украину перед визитом в Москву: планирует согласовать переговорную позицию по РФ

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

"Очень важно, что Анналена Бербок прилетит сначала именно в Киев, чтобы согласовать единую мощную переговорную позицию по отношению к РФ, накануне ее визита в Москву 18 января", - сказал Николенко.

Он рассказал, что Бербок приедет по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Ключевыми темами ее встреч будут мирное урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, восстановление Нормандского формата, угрозы в сфере энергетической безопасности, укрепление двустороннего сотрудничества и поддержка Украины со стороны Германии на фоне российской агрессии.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве Анналена Бербок встретится с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. По словам Захаровой, стороны будут обсуждать предложения России по "гарантиям безопасности" в Европе.

Ранее Бербок заявила, что путь выхода из кризиса безопасности - это диалог, и Европейскому Союзу нужны разные форматы переговоров с РФ.

10 января в Женеве состоялась встреча США и РФ по "гарантиям безопасности", где обсуждалось движение Украины в НАТО и американское присутствие в Европе. Россия назвала переговоры "сложными и конкретными".

12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть. Также он заявил, что есть риск нового конфликта в Европе, и отметил важность диалога с РФ.

В Минобороны России заявили, что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.



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