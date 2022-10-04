Глава МИД Германии отвергла требование Польши о репарациях за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отвергла требование Польши о выплате миллиардных репараций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны
Об этом пишет Bild.
Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве заявила, что вопрос о репарации "закрыт" для Германии.
Тем самым она подтвердила действовавшую на протяжении многих лет официальную позицию Германии, которая заключалась в отсутствии правовых оснований для требований репараций со стороны Польши.
- 1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые страна понесла в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне.
- 15 сентября сейм Польши принял резолюцию с требованием компенсаций от Германии за Вторую мировую войну. На очереди возмещение от России. 3 октября МИД Польши направил дипломатическую ноту в Берлин с требованием возместить ущерб.
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