Глава МИД Германии отвергла требование Польши о репарациях за Вторую мировую войну

Об этом пишет Bild.

Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау в Варшаве заявила, что вопрос о репарации "закрыт" для Германии.

Тем самым она подтвердила действовавшую на протяжении многих лет официальную позицию Германии, которая заключалась в отсутствии правовых оснований для требований репараций со стороны Польши.

1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые страна понесла в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне.

15 сентября сейм Польши принял резолюцию с требованием компенсаций от Германии за Вторую мировую войну. На очереди возмещение от России. 3 октября МИД Польши направил дипломатическую ноту в Берлин с требованием возместить ущерб.

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