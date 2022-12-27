Об этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала в интервью румынскому порталу Digi24 .

"Мы должны четко осознать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим мирной и демократической России, которая не представляет угрозы для своих соседей", – говорит Бербок.

Глава МИД подчеркнула, что Германия не питает иллюзий по отношению к России, поэтому задача постоянно укрепления общей безопасности против России.

"Пока идет жестокая захватническая война, которая нарушает международное право, мы будем постепенно усиливать санкции против России. Потому что Украина тоже защищает свободу Европы. Поэтому мы будем с ней столько, сколько нужно – с оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой", – добавила министерша.

26 декабря стало известно, что Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии направило 35 млн. евро для обеспечения санитарно-гигиенических и образовательных потребностей украинских детей.

Германия в 2022 году экспортировала оружия более чем на 8 млрд евро, что стало почти рекордом (в 2021 году было 9,35 млрд). Четверть этого вооружения досталась Украине.

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