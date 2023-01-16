Об этом сообщает DW .

По словам Бербок, она обсудила с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой возможность создания спецтрибунала, который начал бы расследование в отношении руководства России и привлек его к суду.

"Нужен трибунал, который мог бы провести расследование российского руководства и отдать их под суд", - сказала Бербок в речи в Академии международного права в Гааге, где базируется Международный уголовный суд.

"Это может быть суд, опирающийся на украинский уголовный кодекс, дополненный международными элементами, размещенный за пределами Украины и созданный при финансовой поддержке партнеров, укомплектованный прокурорами и судьями из разных стран, чтобы обеспечить его беспристрастность и легитимность", - рассказала Бербок.

В МИД Германии пояснили, что новый спецтрибунал в Гааге должен стать дополнением к Международному уголовному суду в случаях, когда тот не может действовать из-за пробелов в правовых нормах.

По словам Бербок, речь идет об установлении "справедливости по отношению к жертвам, без которой невозможен мир". Она подчеркнула, что речь идет о "людях в Буче, Харькове и Мариуполе, жертвах изнасилований, похищений и убийств".

Бербок также высказалась за реформирование Римского статута, учредившего Международный уголовный суд в Гааге.

По ее мнению, правовая база МКС должна быть скорректирована таким образом, чтобы в будущем было возможно уголовное преследование по составу преступления "агрессия". Для этого должно быть достаточно, если подвергшееся нападению государство подпадает под юрисдикцию МКС. Она подчеркнула, что агрессия должна преследоваться "так же как геноцид, преступления против человечности и военные преступления".

4 января Анналена Бербок призвала мир не молчать о военных преступлениях РФ и предостерегла от поисков компромиссов с государством-агрессором.

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