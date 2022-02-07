Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



"Начали визит моей немецкой коллеги Анналены Бербок в Украину с посещения Национального музея Голодомора-геноцида", - написал Кулеба.



Глава украинского МИД добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы геноцид украинцев получил широчайшее международное признание, в частности в Германии.

Напомним, 7-8 февраля планировался визит министров иностранных дел Франции и Германии Жана Ива Ле Дриана и Анналены Бербок "ради деэскалации напряженности". Позже выяснилось, что глава МИД Франции прибудет в Украину только 8 февраля.

Кроме того, 7 февраля в Киев приехали главы МИД Австрии, Словакии и Чехии . В ходе визита планируется обсуждение дальнейшей поддержки Украины в противодействии российской агрессии и осуществление комплексного пакета сдерживания РФ. Также министры намерены посетить зону ООС.