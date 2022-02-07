Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев
В понедельник, 7 февраля, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев со вторым визитом с начала 2022 года
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Начали визит моей немецкой коллеги Анналены Бербок в Украину с посещения Национального музея Голодомора-геноцида", - написал Кулеба.
Глава украинского МИД добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы геноцид украинцев получил широчайшее международное признание, в частности в Германии.
В пресс- службе МИД отмечают, что Кулеба и Бербок проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках Нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности и активизация диалога по исторической ответственности Германии перед Украиной.
Кроме того, Бербок намерена посетить зону Операции объединенных сил.
- Напомним, 7-8 февраля планировался визит министров иностранных дел Франции и Германии Жана Ива Ле Дриана и Анналены Бербок "ради деэскалации напряженности". Позже выяснилось, что глава МИД Франции прибудет в Украину только 8 февраля.
- Кроме того, 7 февраля в Киев приехали главы МИД Австрии, Словакии и Чехии . В ходе визита планируется обсуждение дальнейшей поддержки Украины в противодействии российской агрессии и осуществление комплексного пакета сдерживания РФ. Также министры намерены посетить зону ООС.
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