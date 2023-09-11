Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

Об этом сообщили немецкое издание ZDF .

Глава МИД Германии Аннелена Бербок посещает Украину в четвертый раз с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Бербок прибыла в столицу Украины в понедельник утром с визитом, который сначала держался в тайне из соображений безопасности.

За неделю до Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке этот визит, вероятно, также призван выразить знак солидарности.

Поскольку воздушное пространство над Украиной все еще закрыто, Бербок прибыла из Польши в Киев специальным поездом ночью, как принято для политических визитов высокого уровня. На перроне министершу встретил и поздравил посол Германии Мартин Егер.

По прибытии Бербок пообещала Украине дальнейшую поддержку по пути в Европейский Союз, но также настояла на дальнейших усилиях по проведению реформ, например, для борьбы с коррупцией.

По словам Бербок, Украина "также защищает свободу всех нас. Так же, как Украина ставит перед нами, она также может положиться на нас" - например, что Германия будет решительно поддерживать Украину на пути в Европейский Союз.