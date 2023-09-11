Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с неожиданным визитом. По приезде она пообещала Украине поддержку на пути в ЕС
Об этом сообщили немецкое издание ZDF .
Глава МИД Германии Аннелена Бербок посещает Украину в четвертый раз с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Бербок прибыла в столицу Украины в понедельник утром с визитом, который сначала держался в тайне из соображений безопасности.
За неделю до Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке этот визит, вероятно, также призван выразить знак солидарности.
Поскольку воздушное пространство над Украиной все еще закрыто, Бербок прибыла из Польши в Киев специальным поездом ночью, как принято для политических визитов высокого уровня. На перроне министершу встретил и поздравил посол Германии Мартин Егер.
По прибытии Бербок пообещала Украине дальнейшую поддержку по пути в Европейский Союз, но также настояла на дальнейших усилиях по проведению реформ, например, для борьбы с коррупцией.
По словам Бербок, Украина "также защищает свободу всех нас. Так же, как Украина ставит перед нами, она также может положиться на нас" - например, что Германия будет решительно поддерживать Украину на пути в Европейский Союз.
- Накануне глава МИД Германии также заявила , что Россия нарушает Устав ООН, непрерывно бомбит гражданские объекты в Украине, а Украина защищает себя в рамках международного права.
- Также сегодня, 22 августа, Бербок заявила , что Украина защищает себя в рамках международного права, нанося удары дронов по объектам в РФ.
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