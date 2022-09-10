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Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев

10 сентября, 2022 суббота
10:42
война с Россией

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок утром 10 сентября прибыла с необъявленным визитом в Киев

Об этом сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Это уже второй визит Анналены Бербок в Украину с начала полномасштабной войны.

По ее словам, по этой поездке она хотела показать поддержку Германии.

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно – снабжением оружия, гуманитарной и финансовой поддержкой", - заявила глава МИД.

  • 10 мая Бербок впервые приехала в Киевскую область. Тогда она посетила освобожденную от кафиров Бучу.
  • 31 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Бербок восьмой пакет санкций ЕС.

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