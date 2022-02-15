Глава МИД Германии Бербок предупредила о вероятности гибридных атак РФ против Украины
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что в случае реального отвода части российских войск, которые стянуты к границам Украины, Запад будет считать это положительным сигналом, но все равно не будет забывать о других возможных сценариях развития ситуации
Об этом сообщает Укринформ .
Бербок отметила важность прямых переговоров и внимательной проверки любой информации, которая распространяется в открытом пространстве.
"Мы находимся в ситуации, когда реальностью является размещение войск на границе с Украиной, и если сообщение об отводе части войск будет действительно подтверждено делами, это стало бы хорошим сигналом. Но мы также в прошлом были свидетелями гибридных форм нападения... Мы готовы к любому развитию событий", - сказала она.
Глава МИД Германии отметила, что нет иллюзий о способности России воплотить свои планы в жизнь. По ее словам, именно поэтому во время многочисленных переговоров в последнее время партнеры пытались сообщить РФ, какие последствия будет иметь любая агрессия против Украины.
- Напомним, 15 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости срочной деэскалации вокруг Украины.
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