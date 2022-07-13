Об этом Бербок заявила в интервью Stern .

"О чем можно вести переговоры с тем, кто не готов даже договориться с международным комитетом Красного креста о создании гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения", – спросила Бербок.

Она добавила, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину у нее не было никакого прямого контакта с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мне хотелось бы сказать: "Ну, давай, Сергей, будем договариваться о мире", но сомневаюсь, что у Лаврова все еще есть подобные полномочия от российского руководства. Какую роль играет сегодня в этих вопросах российский министр иностранных дел, неизвестно", - констатировала Бербок.

Она также отвергла призыв к немедленному прекращению огня и переговоров, с которым выступила в открытом письме "Перемирие сейчас!" группа германских интеллектуалов и знаменитостей.

"На месте украинцев я восприняла бы это письмо как наивное, сбивающее с толку высокомерное. Какое право имеет министр иностранных дел именно Германии решать за Украину, какую часть своей территории она должна отдать, сколько миллионов ее граждан должны подчиниться российскому господству" - возмутилась Бербок.

2 апреля Бербок заявила, что пока в Украине продолжаются бомбардировки, разговоры Путина о мирных переговорах не следует воспринимать серьезно .

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