Глава МИД Германии Бербок: новое нарушение суверенитета Украины будет иметь тяжелые последствия для РФ, а единственный выход из кризиса – диалог
Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что путь выхода из кризиса безопасности - это диалог, и Европейскому Союзу нужны разные форматы переговоров с РФ
Об этом Бербок сказала во время пресс-конференции в Риме, передает "Интерфакс-Украина".
"Единственный путь выхода из кризиса происходит через диалог", - сказала Бербок и добавила: "Новое нарушение украинского суверенитета будет иметь тяжелые последствия".
Глава МИД Германии подчеркнула, что важны двусторонние переговоры между РФ и США, а также диалог с НАТО.
"Нам нужны разные форматы переговоров", - подчеркнула Бербок.
Глава МИД ФРГ также отреагировал на события в Казахстане. Бербок заявила, что Европейский Союз не заинтересован в широком влиянии РФ или Китая на страны Центральной Азии.
- Напомним, 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, посвященное ситуации вокруг Украины. Также 13 января пройдет заседание Постоянного совета ОБСЕ.
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