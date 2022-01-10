Глава МИД Германии Бербок: новое нарушение суверенитета Украины будет иметь тяжелые последствия для РФ, а единственный выход из кризиса – диалог

Об этом Бербок сказала во время пресс-конференции в Риме, передает "Интерфакс-Украина".

"Единственный путь выхода из кризиса происходит через диалог", - сказала Бербок и добавила: "Новое нарушение украинского суверенитета будет иметь тяжелые последствия".

Глава МИД Германии подчеркнула, что важны двусторонние переговоры между РФ и США, а также диалог с НАТО.

"Нам нужны разные форматы переговоров", - подчеркнула Бербок.



Глава МИД ФРГ также отреагировал на события в Казахстане. Бербок заявила, что Европейский Союз не заинтересован в широком влиянии РФ или Китая на страны Центральной Азии.

Напомним, 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, посвященное ситуации вокруг Украины. Также 13 января пройдет заседание Постоянного совета ОБСЕ.