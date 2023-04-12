Глава МИД Германии Бербок 13 апреля посетит Китай
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым с момента вступления в должность в декабре 2021 года официальным визитом в КНР
Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет пресс-служба ведомства.
Министр едет по приглашению министра иностранных дел Китая Цинь.
По словам Вана, визит приурочен к шестому китайско-германскому стратегическому диалогу в области дипломатии и безопасности.
Ранее Бербок не раз критиковала внешнеполитические действия Китая. К примеру, в марте этого года глава МИД ФРГ раскритиковала мирный план Китая по урегулированию вооруженного конфликта России с Украиной, назвав его "позиционным документом, в котором не были названы агрессор и жертва".
Отметим, что сегодня, 12 апреля, в Китай прибыл президент Бразилии Лула да Силва.
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