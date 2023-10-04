Глава МИД Франции посетила одну из подстанций Укрэнерго: подробности

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем объяснили дипломатке особенности подготовки к зиме в условиях полномасштабной войны с РФ, в частности, рассказали о необходимости установления защитных сооружений против вражеских дронов и ракет.



Кудрицкий поблагодарил главу МИД Франции за оказанную французскими компаниями и организациями помощь на общую сумму более 600 тысяч евро.

"Французский системный оператор RTE передал энергооборудование почти на 300 тыс. евро. А еще на более чем 300 тысяч евро получены помощи от общественного объединения Electriciens sans frontières ("Электричества без границ"): дизель-генератор, кабельная продукция, обогреватели и LED -лампы", - уточняет пресс-служба Укрэнерго.

Что известно о подготовке к новому отопительному сезону

12 августа в Минэнерго сообщили, что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов.

18 августа стало известно, что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

12 сентября Шмигаль сказал, что подготовка к отопительному сезону вышла на финальную стадию.

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