Глава МИД Франции о выступлении Лаврова на Совбезе ООН: "Наговорил вранья и ушел"
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что речь главы МИД России Сергея Лаврова в Совбезе ООН 20 сентября была "как всегда исполнена лжи"
Об этом пишет France Info .
Колонна подчеркнула, что Россия должна прислушаться к призывам к миру со стороны "почти всех государств" и немедленно прекратить войну против Украины.
"Идеи мира прогрессируют. Во время встречи многие страны выразили свою обеспокоенность тем, что война захлебнулась. Эти голоса поднимаются. Их необходимо поощрять", — сказала Колонна.
Дипломат отметила, что не смогла поговорить с Лавровым лично.
"Посидел недолго, пришел, сказал свою речь, как всегда, полную вранья и неправды, а потом ушел", - резюмировала глава МИД Франции.
- Лавров на Совбезе ООН упомянул о территориальных претензиях к Франции и Великобритании. "Говоря о территориальной целостности Украины, забывают о решении ООН о необходимости для Парижа вернуть французскую Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Лондона – уйти из архипелага Чагос и начать переговоры с Буэнос-Айресом по Мальвинским островам", - сказал глава МИД России, демонстративно назвав находящиеся под юрисдикцией Великобритании Фолклендские острова на испаноязычный манер.
- 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил на Совбезе ООН и подчеркнул необходимость реформировать организацию, создать механизм преодоления вето и дать возможность всем нациям быть представленными.
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