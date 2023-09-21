Глава МИД Франции о выступлении Лаврова на Совбезе ООН: "Наговорил вранья и ушел"

Об этом пишет France Info .

Колонна подчеркнула, что Россия должна прислушаться к призывам к миру со стороны "почти всех государств" и немедленно прекратить войну против Украины.

"Идеи мира прогрессируют. Во время встречи многие страны выразили свою обеспокоенность тем, что война захлебнулась. Эти голоса поднимаются. Их необходимо поощрять", — сказала Колонна.

Дипломат отметила, что не смогла поговорить с Лавровым лично.



"Посидел недолго, пришел, сказал свою речь, как всегда, полную вранья и неправды, а потом ушел", - резюмировала глава МИД Франции.