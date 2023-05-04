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Глава МИД Франции назвала инцидент с беспилотником над Кремлем странным и загадочным

4 мая, 2023 четверг
10:55
Мир

Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала инцидент с беспилотником над Кремлем странным и загадочным, а также осудила угрозы РФ убить президента Украины Владимира Зеленского

Об этом она заявила в интервью Radiofrance .

"Я не пойду дальше заявлений о том, что это странно или загадочно. Украина официально заявила, что не имеет отношения к этому событию, которое остается непонятным", - сказала дипломат.

В то же время она выразила обеспокоенность заявлениями заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, призвавшего убить Зеленского .

"Снова господина Медведева отличают эпатажные высказывания, словесная эскалация, которая вызывает сожаление. Снова эта эскалация идет из России, снова он стремится запугать, найти поводы, которые могли бы оправдать то, что нельзя оправдать", - сказала Колонна.

  • Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая.
Новости
Россия
Франция
Дмитрий Медведев
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