Об этом она заявила в интервью Radiofrance .

"Я не пойду дальше заявлений о том, что это странно или загадочно. Украина официально заявила, что не имеет отношения к этому событию, которое остается непонятным", - сказала дипломат.

В то же время она выразила обеспокоенность заявлениями заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, призвавшего убить Зеленского .

"Снова господина Медведева отличают эпатажные высказывания, словесная эскалация, которая вызывает сожаление. Снова эта эскалация идет из России, снова он стремится запугать, найти поводы, которые могли бы оправдать то, что нельзя оправдать", - сказала Колонна.