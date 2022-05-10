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Глава МИД Франции назвал четыре главные ошибки Путина и сказал, что война может быть "долгой и тяжелой"

10 мая, 2022 вторник
04:48
Мир

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Путин совершил четыре стратегические ошибки, начав войну против Украины

Об этом он сказал в эфире телеканала BFMTV.

"Первая ошибка – думать, что Украина упадет… Наоборот – нападение России укрепило украинское единство. Это создало нацию, которая героически борется», - сказал глава французской дипломатии.

Второй ошибкой Путина, по его мнению, было "думать, что Европа была бы хрупкой в своей реакции, но получилось наоборот. Российская агрессия заставила Европу перейти к динамике решений и единству… То есть Путин прямо усилил солидарность Европейского Союза", - отметил министр.

Третья ошибка, по словам Ле Дриана, касается НАТО, в отношении которого в последние годы "были вопросы и сомнения в солидарности". "И в результате интервенции альянс вернулся к своим основам, к коллективной солидарности в евроатлантическом пространстве".

И, наконец, по четвертой ошибке Путина министр сказал: "Я думаю, что он переоценил силу своей армии".

В то же время, Ле Дриан отметил, что война может быть "долгой и тяжелой", поэтому Украине нужно помогать.

  • Также накануне, 9 мая, Макрон заявил , что процесс вступления Украины в Евросоюз после получения статуса кандидата может длиться годы или даже десятилетия. Поэтому он предложил создать новую организацию для демократических европейских стран, не являющихся членами ЕС. Таким образом, Макрон предлагает не снижать стандарты присоединения к ЕС, а создать параллельную структуру, к которой смогут присоединиться бывшие члены ЕС или страны, стремящиеся туда вступить.
  • Его идеи поддержал канцлер Германии Олаф Шольц.

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война с Россией
Путин
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