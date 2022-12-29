Глава МИД Франции Колонна назвала ракетную атаку РФ против Украины военным преступлением
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна напомнила РФ, что атаки против гражданского населения являются военными преступлениями согласно международному праву
Об этом министерша написала в твиттере.
"Сегодня утром Россия продолжила кампанию систематических ударов по гражданской инфраструктуре, выпустив более 100 ракет. Рекорд. Каждое из этих действий против гражданского населения является военным преступлением согласно международному праву", - подчеркнула она.
- Утром 29 декабря Россия массированно атаковала регионы Украины. На территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в Киеве работали украинские силы противовоздушной обороны. Еще в некоторых регионах были слышны взрывы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал масштабную ракетную атаку России утром 29 декабря " нелепым варварством ".
- Также на утренний ракетный удар по Украине отреагировали послы Соединенных Штатов и Британии. Посол Британии Симмонс отметила, что продолжение российских ракетных ударов в очередной раз свидетельствует об отсутствии реальных намерений Кремля договариваться о мире.
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