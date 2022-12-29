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Глава МИД Франции Колонна назвала ракетную атаку РФ против Украины военным преступлением

29 декабря, 2022 четверг
14:15
Мир

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна напомнила РФ, что атаки против гражданского населения являются военными преступлениями согласно международному праву

Об этом министерша написала в твиттере.

"Сегодня утром Россия продолжила кампанию систематических ударов по гражданской инфраструктуре, выпустив более 100 ракет. Рекорд. Каждое из этих действий против гражданского населения является военным преступлением согласно международному праву", - подчеркнула она.

  • Утром 29 декабря Россия массированно атаковала регионы Украины. На территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в Киеве работали украинские силы противовоздушной обороны. Еще в некоторых регионах были слышны взрывы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал масштабную ракетную атаку России утром 29 декабря " нелепым варварством ".
  • Также на утренний ракетный удар по Украине отреагировали послы Соединенных Штатов и Британии. Посол Британии Симмонс отметила, что продолжение российских ракетных ударов в очередной раз свидетельствует об отсутствии реальных намерений Кремля договариваться о мире.

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