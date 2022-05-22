Глава МИД Финляндии очертил сроки переговоров с Турцией по поддержке вступления в НАТО
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что разногласия с Турцией по вступлению в Североатлантический Альянс будут решены
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Yle .
"Несколько дней назад я сказал, что это как минимум вопрос дней. Теперь можно сказать, что это может занять несколько недель", - сказал Хаависто.
Министр отметил, что последним сроком является саммит НАТО в Мадриде в конце июня.
"Я оптимистично настроен, что проблемы будут решены", - сказал он.
По словам Хаависто, Финляндия могла бы заверить Турцию в том, что будет следить за связями террористов с Рабочей партией Курдистана.
"Такие гарантии, безусловно, можно дать Турции. Поскольку РПК считается террористической организацией в Европе, мы не должны допустить террористическую деятельность и в Финляндии", - сказал он.
Министр добавил, что Финляндия не может выдать Турции членов РПК или людей, которые, вероятно, связаны с этой организацией без решения суда.
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