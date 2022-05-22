Глава МИД Финляндии очертил сроки переговоров с Турцией по поддержке вступления в НАТО

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Yle .

"Несколько дней назад я сказал, что это как минимум вопрос дней. Теперь можно сказать, что это может занять несколько недель", - сказал Хаависто.

Министр отметил, что последним сроком является саммит НАТО в Мадриде в конце июня.

"Я оптимистично настроен, что проблемы будут решены", - сказал он.

По словам Хаависто, Финляндия могла бы заверить Турцию в том, что будет следить за связями террористов с Рабочей партией Курдистана.

"Такие гарантии, безусловно, можно дать Турции. Поскольку РПК считается террористической организацией в Европе, мы не должны допустить террористическую деятельность и в Финляндии", - сказал он.

Министр добавил, что Финляндия не может выдать Турции членов РПК или людей, которые, вероятно, связаны с этой организацией без решения суда.

13 мая Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов.

14 мая советник Эрдогана Ибрагим Калин объяснил позицию вступления в НАТО Швеции и Финляндии: "Мы не закрываем дверь".

16 мая президент Эрдоган подтвердил , что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.