Глава МИД Финляндии об окне возможностей для Украины: РФ может закончить войну, выведя все войска, в любое время
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен прокомментировала окно возможностей для освобождения украинских территорий, заявив, что Россия может закончить войну, выведя все свои войска, в любое время
Об этом Валтонен сказала в интервью РБК-Украина .
Отвечая на вопрос об окне возможностей для освобождения от российских оккупантов территории Украины, она заявила, что вывод Россией своих войск – это ближайший возможный вариант.
"Россия, конечно, может закончить эту войну в любое время, выведя все свои войска из Украины. Поэтому, я думаю, это ближайшее окно возможностей. Если мы смотрим на это объективно сейчас, то не нам решать, когда оно придет", - сказала Валтонен.
По ее словам, партнеры будут наблюдать за ситуацией и продолжат поддерживать Украину. Глава МИД отметила, что Финляндия поддерживает Формулу мира президента Зеленского и готова предоставить всю возможную поддержку в подготовке мирного саммита, когда возникнет такая необходимость.
"Но я думаю, что Формула мира, предложенная президентом Зеленским, является хорошей основой, и мы поддерживаем ее. И, конечно, если можно будет однажды организовать мирный саммит, то мы, конечно, стоим на стороне Украины и готовы оказать всю возможную поддержку Но такое событие также должно быть очень хорошо организовано и спланировано. И, конечно, весь Запад стоит на стороне Украины", - подытожила она.
- Президент Чехии Петер Павел на саммите НАТО заявил , что окно возможностей Украины для достижения военного прогресса "более или менее закроется до конца этого года". Он считает, что достигнутое до конца этого года станет основой для переговоров. Зеленский отреагировал.
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