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Глава МИД Финляндии об окне возможностей для Украины: РФ может закончить войну, выведя все войска, в любое время

1 августа, 2023 вторник
11:25
Мир

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен прокомментировала окно возможностей для освобождения украинских территорий, заявив, что Россия может закончить войну, выведя все свои войска, в любое время

Об этом Валтонен сказала в интервью РБК-Украина .

Отвечая на вопрос об окне возможностей для освобождения от российских оккупантов территории Украины, она заявила, что вывод Россией своих войск – это ближайший возможный вариант.

"Россия, конечно, может закончить эту войну в любое время, выведя все свои войска из Украины. Поэтому, я думаю, это ближайшее окно возможностей. Если мы смотрим на это объективно сейчас, то не нам решать, когда оно придет", - сказала Валтонен.

По ее словам, партнеры будут наблюдать за ситуацией и продолжат поддерживать Украину. Глава МИД отметила, что Финляндия поддерживает Формулу мира президента Зеленского и готова предоставить всю возможную поддержку в подготовке мирного саммита, когда возникнет такая необходимость.

"Но я думаю, что Формула мира, предложенная президентом Зеленским, является хорошей основой, и мы поддерживаем ее. И, конечно, если можно будет однажды организовать мирный саммит, то мы, конечно, стоим на стороне Украины и готовы оказать всю возможную поддержку Но такое событие также должно быть очень хорошо организовано и спланировано. И, конечно, весь Запад стоит на стороне Украины", - подытожила она.

  • Президент Чехии Петер Павел на саммите НАТО заявил , что окно возможностей Украины для достижения военного прогресса "более или менее закроется до конца этого года". Он считает, что достигнутое до конца этого года станет основой для переговоров. Зеленский отреагировал.
Владимир Зеленский
російська армія
Финляндия
Война с Россией
оккупированные территории
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