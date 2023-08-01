Об этом Валтонен сказала в интервью РБК-Украина .

Отвечая на вопрос об окне возможностей для освобождения от российских оккупантов территории Украины, она заявила, что вывод Россией своих войск – это ближайший возможный вариант.

"Россия, конечно, может закончить эту войну в любое время, выведя все свои войска из Украины. Поэтому, я думаю, это ближайшее окно возможностей. Если мы смотрим на это объективно сейчас, то не нам решать, когда оно придет", - сказала Валтонен.

По ее словам, партнеры будут наблюдать за ситуацией и продолжат поддерживать Украину. Глава МИД отметила, что Финляндия поддерживает Формулу мира президента Зеленского и готова предоставить всю возможную поддержку в подготовке мирного саммита, когда возникнет такая необходимость.

"Но я думаю, что Формула мира, предложенная президентом Зеленским, является хорошей основой, и мы поддерживаем ее. И, конечно, если можно будет однажды организовать мирный саммит, то мы, конечно, стоим на стороне Украины и готовы оказать всю возможную поддержку Но такое событие также должно быть очень хорошо организовано и спланировано. И, конечно, весь Запад стоит на стороне Украины", - подытожила она.