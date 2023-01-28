Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто.

По словам Хаависто, потенциальные связи ультраправого политика Расмуса Палудана, сжегшего священную книгу ислама в центре Стокгольма, с Россией "были расследованы, и найдены определенные связи в его окружении".

"Этот эпизод поднимает вопрос о том, что есть какая-то третья сторона - например Россия - или какая-то другая сторона, выступающая против членства в НАТО и стремящаяся к провокациям для достижения этой цели. Это непростительно", - сказал он.

До этого правительство Швеции публично не комментировало связь между Палуданом и Россией, но премьер-министр Ульф Кристерссон на этой неделе упомянул "силы", которые могут хотеть не допустить членства страны в военном альянсе.

Во время протестов в Швеции 21 января политик Расмус Палудан сжег Коран, однако инспиратором этого стал журналист ультраправого СМИ Exakt24 – дочерней компании Russia Today. Сам Палудан в комментарии шведским СМИ заявил, что собирается "каждую пятницу" жечь Коран перед посольством Турции, пока она не перестанет блокировать вступление Швеции в НАТО.

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