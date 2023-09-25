Глава МИД Финляндии: без Путина Россия останется такой же, или даже хуже
Финская министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что РФ долго готовилась к агрессивной политике на постсоветском пространстве и не имеет перспектив для демократизации
Об этом она рассказала в интервью The Washington Post.
"Я думаю, что многие, возможно, не осознали, что это не просто война Путина. Похоже, российская машина, так сказать, очень долго к этому готовилась", – сказала глава МИД Финляндии.
Валтонен подчеркнула, что РФ продолжает агрессивную политику на постсоветском пространстве, начиная с Грузии в 2008 году и заканчивая Украиной с 2014 года.
"Конечно, Путин все это время находился во власти, но за два с лишним десятилетия он построил вокруг этого инфраструктуру. И у кого-то (в России, - ред.) могло быть два десятилетия, чтобы сказать ему, что это нехорошо", – сказала Волтонен.
Глава МИД выразила сомнение, что после ухода российского диктатора Владимира Путина Россия изменится к лучшему или хотя бы станет демократическим государством.
"Я бы сказала, что мы, на Западе, не хотели бы чего-то большего, чем просто то, чтобы рядовой россиянин обладал правом голоса в том направлении, в котором движется страна, чтобы Россия открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией. Но, надеясь на это, мы должны готовиться к худшему, а самое худшее заключается в том, что Россия останется такой, какой она есть, а в будущем, возможно, даже хуже", – добавила глава МИД Финляндии.
- В августе сообщалось, что сторонники жесткой линии в органах госбезопасности РФ давят на Владимира Путина, требуя снятия министра обороны Сергея Шойгу и объявления военного положения и мобилизации.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.56 Покупка 37.56Продажа 38.28
- EUR Покупка 40.35Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное