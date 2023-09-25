Глава МИД Финляндии: без Путина Россия останется такой же, или даже хуже

Об этом она рассказала в интервью The Washington Post.

"Я думаю, что многие, возможно, не осознали, что это не просто война Путина. Похоже, российская машина, так сказать, очень долго к этому готовилась", – сказала глава МИД Финляндии.

Валтонен подчеркнула, что РФ продолжает агрессивную политику на постсоветском пространстве, начиная с Грузии в 2008 году и заканчивая Украиной с 2014 года.

"Конечно, Путин все это время находился во власти, но за два с лишним десятилетия он построил вокруг этого инфраструктуру. И у кого-то (в России, - ред.) могло быть два десятилетия, чтобы сказать ему, что это нехорошо", – сказала Волтонен.

Глава МИД выразила сомнение, что после ухода российского диктатора Владимира Путина Россия изменится к лучшему или хотя бы станет демократическим государством.

"Я бы сказала, что мы, на Западе, не хотели бы чего-то большего, чем просто то, чтобы рядовой россиянин обладал правом голоса в том направлении, в котором движется страна, чтобы Россия открылась для гражданского общества и стала нормальной демократией. Но, надеясь на это, мы должны готовиться к худшему, а самое худшее заключается в том, что Россия останется такой, какой она есть, а в будущем, возможно, даже хуже", – добавила глава МИД Финляндии.