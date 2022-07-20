Глава МИД Эстонии выступил против предоставления российским ІТ-специалистам разрешения на временное проживание
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что не поддержит предоставление разрешений на временное проживание российским ІТ-специалистам, работающим в стране
Об этом сообщает ERR.
"Поскольку Российская Федерация продолжает неоправданную войну, которая грубо нарушает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, создание новых исключений в направлении нынешней визовой политики неуместно", — сказал Рейнсалу в ответ на обращение Информационного агентства Эстонии.
Вейко Коммусаар, заместитель министра внутренней безопасности Министерства внутренних дел, сказал в комментарии ERR, что запрос IT-сектора должно обсудить правительство.
"Правительство должно быть единодушным по поводу санкций, и этот вопрос, безусловно, будет обсуждаться. В том числе относительно того, будут ли нужны определенные исключения или нет", — заявил Коммусаар.
При этом он добавил, что Эстония постоянно поддерживает Украину и ведет постоянную работу по обеспечению безопасности Эстонии и смягчению рисков.
"Террор Путина против Украины и украинцев - угроза безопасности Эстонии и Европы, и правительство имеет право вводить санкции, чтобы защитить безопасность или интересы страны", - подчеркнул вице-канцлер.
В то же время эстонские ІТ-компании обратились к премьер-министру Каи Каллас с просьбой сделать для российских айтишников исключение из правил типа того, какое уже было сделано в отношении граждан Беларуси.
Главная организация компаний хочет, чтобы правительство Эстонии разрешило подавать документы на получение разрешения на временное проживание определенным категориям российских ІТ-специалистов - а именно тем, кто имел законные основания оставаться в стране до того, как Эстония ввела санкции против РФ и Беларуси.
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