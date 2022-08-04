Глава МИД Эстонии предложил включить запрет выдачи виз россиянам в следующий пакет санкций

Об этом пишет Bloomberg.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, который находится с трехдневной дипломатической поездкой в Украине, заявил, что запрет на выдачу виз следует добавить в следующий пакет санкций против Кремля.

"Мы должны увеличить цену российской агрессии с помощью дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России", – сказал он в телефонном интервью из Киева.

Издание сообщает, что правительство Эстонии активно выступало за жесткие санкции и решительно поддерживало военную помощь Украине. Эстония приостановила туристические, рабочие и учебные визы для граждан России после начала вторжения 24 февраля.

Bloomberg пишет, что отдельные страны-члены ЕС, включая страны Балтии и Чехию, ввели ограничения на выдачу виз гражданам России в дополнение к прекращению прямых рейсов из России. Но общеевропейский визовый запрет еще не достиг консенсуса в блоке из 27 членов.

Рейнсалу сказал, что он ищет поддержки перед новым пакетом, который планируется объявить в этом месяце. Он должен предусматривать более жесткую позицию, поскольку страны сталкиваются с энергетическим кризисом.

"Это будет очень тяжелая зима. Россия, безусловно, попытается воспользоваться ситуацией, чтобы разорвать единство Запада", - сказал он.

29 июля Польша поддержала далеко идущие санкции против РФ, в частности решение Эстонии ввести визовые ограничения для россиян.

4 августа глава МИД Финляндии Пекка Хаавистозаявил , что его страна больше не будет выдавать туристические визы гражданам РФ.

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