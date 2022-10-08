Об этом Рейнсалу сказал в комментарии Delfi.

"Эстония, безусловно, приветствует это (взрыв на Керченском мосту, - ред.) и приветствует украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - отметил глава эстонского МИД.

Он добавил, что Керченский мост имеет немаловажное символическое значение для России, поскольку соединяет Россию и Крым и был важным логистическим звеном. Лично для Владимира Путина мост был важен еще и как символ того, что Крым "навсегда останется частью России".

Рейнсал не исключает, что подрыв моста был запланирован к 70-летию Путина. "Я считаю, что эта цель стоит очень давно", – добавил он.

8 октября в Керчи вспыхнул пожар на Крымском мосту, оккупационные власти полуострова обвинили в подрыве переправы Украину. В пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов был выведен на станцию Керчь.