Глава МИД Эстонии поздравил "украинские спецслужбы" со взрывом на Керченском мосту
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предполагает, что за взрывом на Керченском мосту может стоять Украина, и поздравил "украинские спецслужбы" с этим событием
Об этом Рейнсалу сказал в комментарии Delfi.
"Эстония, безусловно, приветствует это (взрыв на Керченском мосту, - ред.) и приветствует украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - отметил глава эстонского МИД.
Он добавил, что Керченский мост имеет немаловажное символическое значение для России, поскольку соединяет Россию и Крым и был важным логистическим звеном. Лично для Владимира Путина мост был важен еще и как символ того, что Крым "навсегда останется частью России".
Рейнсал не исключает, что подрыв моста был запланирован к 70-летию Путина. "Я считаю, что эта цель стоит очень давно", – добавил он.
- 8 октября в Керчи вспыхнул пожар на Крымском мосту, оккупационные власти полуострова обвинили в подрыве переправы Украину. В пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов был выведен на станцию Керчь.
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