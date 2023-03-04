Об этом в студии Еспресо заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Поражение России. Во-первых, их выгонят со всех оккупированных территорий Украины. Второе – Россия должна заплатить зп экономическое восстановление Украины. Никто не может вернуть жизнь невинно убитых. В-третьих, лидеры России, а также военные, те, кто непосредственно совершал эти преступления – их всех необходимо привлечь к ответственности", - сказал он.

По словам Рейнсалу, позор будет преследовать россиян последующе поколениям

"То же произошло после того, как нацистский режим упал. Россияне являются гражданами страны агрессора и они также причастны к происходящему. Они потакают тоталитарному режиму в России. У них не юридическая, но моральная ответственность". – подытожил министр.