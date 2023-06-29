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Глава МИД Дании заявил, что ЕС не должен снижать планку для членства Украины

29 июня, 2023 четверг
09:12
Мир

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен считает, что Европейский Союз не должен снижать планку членства для Украины с точки зрения коррупции и демократии

Об этом информирует The Guardian .

Расмуссен заявил, что подобные действия могут привести к импорту нестабильности.

По его словам, Дания поддерживает вступление в ЕС Украины, Молдовы, Грузии и стран Западного Балкана, но реформы в сфере управления не могут быть отсрочены из-за геополитической ситуации.

"Если вы не завершите процесс реформы до того, как войдёте, может возникнуть риск его замедления впоследствии. И мы не экспортируем стабильность, мы рискуем импортировать нестабильность. И именно поэтому так важно отметить необходимость выполнения критериев", - отметил глава МИД Дании.

Расмуссен рассказал, что если Украине нужен специальный режим, то он должен состоять в увеличении помощи для того, чтобы Киев соблюдал нормы ЕС.

"Мы хотим инвестировать, и мы хотим помогать, и мы хотим быть максимально положительными и помогать некоторым, по возможности, но мы не можем снизить планку", - уточнил он.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 во время российско-украинской войны. 1 марта 2022 года Европарламент принял резолюцию, призвавшую государства-члены работать над предоставлением Украине статуса кандидата. Украина ожидает ускоренной процедуры получения членства, поскольку уже реализовала значительную часть целей Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

27 апреля Шмигаль сообщил , что Еврокомиссия уже к концу этой весны должна предоставить Украине промежуточный отчет по выполнению семи рекомендаций по вступлению в Евросоюз. А осенью – получить статус кандидата и начать переговоры о вступлении в ЕС.

Власти отчитываются, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии, которые были определены при получении статуса кандидата. Однако эксперт по евроинтеграции Вероника Мовчан убеждена , что Украина полностью не выполнила ни одну из семи рекомендаций для дальнейшего движения в ЕС, но прогресс есть.

11 мая президент Украины Владимир Зеленский одобрил план реформирования системы правопорядка в стране, включающий все правоохранительные органы и прокуратуру.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте по случаю Дня Конституции, предложил на обсуждение пять пунктов Украинской доктрины.

Украина
ЕС
Европарламент
Дания
Вступление в ЕС
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