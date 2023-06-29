Глава МИД Дании заявил, что ЕС не должен снижать планку для членства Украины
Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен считает, что Европейский Союз не должен снижать планку членства для Украины с точки зрения коррупции и демократии
Об этом информирует The Guardian .
Расмуссен заявил, что подобные действия могут привести к импорту нестабильности.
По его словам, Дания поддерживает вступление в ЕС Украины, Молдовы, Грузии и стран Западного Балкана, но реформы в сфере управления не могут быть отсрочены из-за геополитической ситуации.
"Если вы не завершите процесс реформы до того, как войдёте, может возникнуть риск его замедления впоследствии. И мы не экспортируем стабильность, мы рискуем импортировать нестабильность. И именно поэтому так важно отметить необходимость выполнения критериев", - отметил глава МИД Дании.
Расмуссен рассказал, что если Украине нужен специальный режим, то он должен состоять в увеличении помощи для того, чтобы Киев соблюдал нормы ЕС.
"Мы хотим инвестировать, и мы хотим помогать, и мы хотим быть максимально положительными и помогать некоторым, по возможности, но мы не можем снизить планку", - уточнил он.
Что известно о вступлении Украины в ЕС
Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 во время российско-украинской войны. 1 марта 2022 года Европарламент принял резолюцию, призвавшую государства-члены работать над предоставлением Украине статуса кандидата. Украина ожидает ускоренной процедуры получения членства, поскольку уже реализовала значительную часть целей Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
27 апреля Шмигаль сообщил , что Еврокомиссия уже к концу этой весны должна предоставить Украине промежуточный отчет по выполнению семи рекомендаций по вступлению в Евросоюз. А осенью – получить статус кандидата и начать переговоры о вступлении в ЕС.
Власти отчитываются, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии, которые были определены при получении статуса кандидата. Однако эксперт по евроинтеграции Вероника Мовчан убеждена , что Украина полностью не выполнила ни одну из семи рекомендаций для дальнейшего движения в ЕС, но прогресс есть.
11 мая президент Украины Владимир Зеленский одобрил план реформирования системы правопорядка в стране, включающий все правоохранительные органы и прокуратуру.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте по случаю Дня Конституции, предложил на обсуждение пять пунктов Украинской доктрины.
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