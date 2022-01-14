Глава МИД Дании приедет в Украину: планирует посетить линию разграничения в зоне ООС и обсудить противодействие агрессии РФ
Глава Министерства иностранных дел Королевства Дания Йеппе Кофод по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы 15-16 января посетит Украину
Об этом сообщает пресс- служба МИД Украины.
"Визит Йеппе Кофода преследует цель подтвердить поддержку нашего государства со стороны Дании на фоне агрессивных действий Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Украинская и датская стороны намерены обсудить международную поддержку Украины в противодействии агрессии Российской Федерации. Кроме того, темами разговоров станет увеличение объемов двусторонней торговли и инвестиций и европейская интеграция Украины.
16 января Кофод поедет в линию разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил. Глава МИД Дании хочет лично ознакомиться с ситуацией безопасности на Донбассе, в том числе с последствиями вооруженной агрессии РФ и шагами, которые украинское правительство предпринимает для повышения уровня жизни и условий безопасности людей, проживающих по обе стороны линии разграничения.
- Напомним, глава МИД Германии приедет в Украину перед визитом в Москву : планирует согласовать переговорную позицию по РФ.
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