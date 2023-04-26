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Глава МИД Чехии назвал Лаврова клоуном, а Россию – государством-террористом

26 апреля, 2023 среда
11:03
Мир

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский ответил на заявление Сергея Лаврова по поводу президента Петра Павла и назвал главу МИД РФ клоуном, а страну - государством-террористом

Об этом он написал в twitter .

"Заявления клоуна Лаврова в адрес нашего президента Петра Павла вызывают смех. Россия является террористическим государством, и его руководство должно стать перед международным трибуналом", - пишет Липовский.

Ранее Лавров заявил, что комментарий Петра Павла о заинтересованности Китая в продолжении войны "не имеет ничего общего с работой нормального политического деятеля".

  • Президент Чехии Петр Павел считает , что Китай заинтересован в продолжении войны, поскольку это может подтолкнуть РФ на уступки, поэтому КНР не может выступать посредником между Россией и Украиной.
Чехия
Война с Россией
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