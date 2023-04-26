Глава МИД Чехии назвал Лаврова клоуном, а Россию – государством-террористом

Об этом он написал в twitter .

"Заявления клоуна Лаврова в адрес нашего президента Петра Павла вызывают смех. Россия является террористическим государством, и его руководство должно стать перед международным трибуналом", - пишет Липовский.

Ранее Лавров заявил, что комментарий Петра Павла о заинтересованности Китая в продолжении войны "не имеет ничего общего с работой нормального политического деятеля".