Глава МИД Чехии назвал Лаврова клоуном, а Россию – государством-террористом
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский ответил на заявление Сергея Лаврова по поводу президента Петра Павла и назвал главу МИД РФ клоуном, а страну - государством-террористом
Об этом он написал в twitter .
"Заявления клоуна Лаврова в адрес нашего президента Петра Павла вызывают смех. Россия является террористическим государством, и его руководство должно стать перед международным трибуналом", - пишет Липовский.
Ранее Лавров заявил, что комментарий Петра Павла о заинтересованности Китая в продолжении войны "не имеет ничего общего с работой нормального политического деятеля".
- Президент Чехии Петр Павел считает , что Китай заинтересован в продолжении войны, поскольку это может подтолкнуть РФ на уступки, поэтому КНР не может выступать посредником между Россией и Украиной.
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