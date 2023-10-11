Глава МИД Чехии лично летал в Израиль для эвакуации своих граждан, - СМИ

Об этом пишет ČTK.

Отмечается, что Липовский прибыл в Израиль во вторник днем сразу после встречи министров Евросоюза и Совета по сотрудничеству арабских государств Персидского залива в Омане. Обратно же министр возвращался с еще 34 чехами - их эвакуировали специальным правительственным самолетом в Прагу.

Как сообщили в чешском МИДе, посольство Чехии в Тель-Авиве также поддерживает контакты с другими гражданами Чехии в Израиле и изучает возможность дальнейшей репатриации. Штаб-квартира офиса также поддерживает контакты со странами-членами ЕС о возможных эвакуационных рейсах из других стран.

В то же время визит Липавского стал первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль. Там он встретился со своим коллегой Эли Коэном и президентом Ицхаком Герцогом.

Поездку главы МИД Чехии в Израиль высоко оценили президент Петр Павел, премьер-министр Петр Фиала и другие представители правительственной коалиции. В то же время некоторые обратили внимание на заявление главы оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша в парламенте, где он критиковал тот факт, что правительство не позаботилось о чешских гражданах и не обеспечило их репатриацию.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на короне с Сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.