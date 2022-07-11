Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на должность премьер-министра

Об этом сообщает The Telegraph.

Глава МИД хочет заменить на этих должностях Бориса Джонсона.

"Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор", – сказала она.

Добавив также, что присоединится к своим конкурентам в планах сократить налог на корпорации, отменить повышение национального страхования и реформировать ставки бизнеса.

7 июля Борис Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.

8 июля бывший британский министр финансов Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра страны.

По состоянию на утро 10 июля в борьбу за кресло Джонсона в Британии вступили еще четыре претендента. О намерении бороться за должность премьер-министра Великобритании заявили бывшие и нынешние министры Саджид Джавид, Джереми Хант, Надхим Захави и Грант Шаппс.

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