Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Глава МИД Британии во второй раз попытается посетить Китай для переговоров, — Bloomberg

Глава МИД Британии во второй раз попытается посетить Китай для переговоров, — Bloomberg

21 августа, 2023 понедельник
19:52
Мир

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в конце августа во второй раз попытается посетить Китай для проведения переговоров по войне России с Украиной

Об этом пишет Bloomberg , ссылаясь на собственные источники.

Посещение запланировано на последнюю неделю августа, также, в рамках поездки, Клеверли, скорее всего, посетит Филиппины. МИД Великобритании отмечает, что сообщит о планах Клеверли, когда они будут окончательно утверждены.

Глава МИД уже планировал посетить Китай 29 июля, однако был вынужден отменить поездку.

  • Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную на июль 2023 года поездку в Пекин на фоне загадочного исчезновения высокопоставленного китайского дипломата - министра иностранных дел Китая Цинь Гана.
Китай
Великобритания
Читайте также:
Російська ракета влучила у драмтеатр Чернігова
20 августа, 2023 воскресенье
"Не выставка дронов, а закрытое мероприятие": глава Черниговской ОВА о событии в драмтеатре
україна українці
18 августа, 2023 пятница
Численность населения Украины до 2037 года и какой будет жизнь после войны. Прогноз Института демографии
20 августа, 2023 воскресенье
Чехия готовит программу по возвращению украинских беженцев
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.99
    Продажа 42.02
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
21 августа
20:05
В Черкасской области работник военкомата и два сообщника получили подозрение в получении $3 тыс.
20:02
OPINION
Крах "Пражской весны" и "хлопок" над Симоньян
20:00
Обзор
Победные новости 544 дня войны: ВСУ активно используют кассетные боеприпасы и освобождают территорию под Бахмутом, космическое партнерство Китая и РФ под угрозой
19:38
Обновлено
Вопроса о предоставлении Украине ракет Taurus пока нет в повестке дня, – представитель правительства Германии
19:32
На Запорожье бурятское подразделение РФ конфискует жилье у местных, — Генштаб
19:12
Литва обвинила белорусскую активистку Карач в сотрудничестве с разведкой РФ
18:58
На российском аэродроме Шайковка в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет, - ГУР
18:55
Аккаунты-миллионники в Twitter должны будут подтверждать личность
18:41
В Британии разрабатывают тест, который позволит ускоренно идентифицировать детские заболевания
18:34
В Украине будут производиться шведские боевые машины CV90, - Зеленский
18:25
Военная делегация Ирана прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества
18:18
Эксклюзив
Дипломат рассказал о главной интриге саммита БРИКС
18:16
Зеленский прибыл в Грецию для участия в саммите Украина – Балканы
18:11
Эксклюзив
Моя мечта, чтобы в Украине после войны с РФ было 30 млн населения в границах 1991 года, - академик Элла Либанова
18:04
OPINION
С зависимым Конституционным Судом никакого ЕС нам не видать
18:00
Общественная советница при Минобороны Яровой: мы сэкономили 4,6 млрд грн на питании военных
17:30
Нацполиция Украины получила партию служебных собак из Европы
17:25
Эксклюзив
Действующие элиты имеют только двух кандидатов в замену Путину: российский оппозиционер назвал фамилии
17:22
"Проектов такого масштаба еще не было": на Днепропетровщине заработал новый магистральный водопровод
17:07
Украинский режиссер Любомир Левицкий снимает документальный фильм о бойцах Третьей штурмовой бригады
17:02
Оккупанты на Запорожье составляют перечень пустых квартир для "гастролеров" и коллаборантов
17:00
OPINION
Деньги получили, а оружие не предоставили. У Минобороны – астрономическая дебиторская задолженность
16:50
Эксклюзив
Defense Express: Донорами Gripen может быть не только Швеция
16:45
Российские спецназовцы сдают экзамены, обстреливая украинцев на Сумщине и Черниговщине
16:33
Ракетный удар РФ по Чернигову 19 августа: количество пострадавших выросло до 181 человека
16:30
Игнат рассказал, сколько современных истребителей нужно Украине
16:13
В Харьковской области тракторист травмировался, наехав на российскую мину
16:13
В Британии вынесли приговор медсестре, убившей 7 младенцев
16:04
OPINION
Виталий Портников
Бензоколонка с бомбой. Как Боррель унизил Путина
16:01
коррупция
НАПК анонсировало запуск портала обличителей. Подробности
15:41
Острожская академия оцифрует более 100 художественных экспонатов
15:37
Россияне с дрона сбросили на жителя Херсонщины взрывчатку: пострадавший в больнице
15:34
Эксклюзив
Эксперт по авиации рассказал, что в авиаотрасли РФ обостряется проблемная ситуация
15:30
Kyiv Symphony Orchestra сыграет ко Дню Независимости концерт в Германии
15:27
Евро-2024: Ребров не вызвал на матчи с Англией и Италией лидера сборной Украины
15:22
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:09
Эксклюзив
У оккупантов есть существенные проблемы с логистикой на Юге, - полковник СБУ Костенко
15:07
"Не хочу слышать шутки о шашлыках в Крыму": Сенцов раскритиковал мужчин, которые не идут на фронт
15:00
На Полтавщине арестовали имущество российского генерала Капашина более чем на 1 млрд грн
14:51
Зеленский встретился с королевой Дании
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV