Глава МИД Британии во второй раз попытается посетить Китай для переговоров, — Bloomberg
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в конце августа во второй раз попытается посетить Китай для проведения переговоров по войне России с Украиной
Об этом пишет Bloomberg , ссылаясь на собственные источники.
Посещение запланировано на последнюю неделю августа, также, в рамках поездки, Клеверли, скорее всего, посетит Филиппины. МИД Великобритании отмечает, что сообщит о планах Клеверли, когда они будут окончательно утверждены.
Глава МИД уже планировал посетить Китай 29 июля, однако был вынужден отменить поездку.
- Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную на июль 2023 года поездку в Пекин на фоне загадочного исчезновения высокопоставленного китайского дипломата - министра иностранных дел Китая Цинь Гана.
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