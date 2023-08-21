Глава МИД Британии во второй раз попытается посетить Китай для переговоров, — Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg , ссылаясь на собственные источники.

Посещение запланировано на последнюю неделю августа, также, в рамках поездки, Клеверли, скорее всего, посетит Филиппины. МИД Великобритании отмечает, что сообщит о планах Клеверли, когда они будут окончательно утверждены.

Глава МИД уже планировал посетить Китай 29 июля, однако был вынужден отменить поездку.