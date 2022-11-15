Глава МИД Британии: "Удары по городам Украины демонстрируют слабость Путина, он проигрывает в бою и дипломатично"

Об этом он написал у себя в twitter.

"Жестокие ракетные удары по украинским городам сегодня демонстрируют лишь слабость Путина. Путин проигрывает на поле боя и – как мы увидели сегодня на G20 – также дипломатично", - говорится в сообщении.

15 ноября стало известно, что глава МИД Нидерландов Гукстра посетил Киев в день массированных атак России.

Стало известно, что 15 ноября украинская ПВО сбила 73 ракеты и 10 дронов-камикадзе во время массированной атаки.

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