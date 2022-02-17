Глава МИД Британии Трасс заявила об увеличении финансовой поддержки Украины до €100 млн

Об этом она сказала на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.



"Мы должны быть одним из ключевых партнеров Украины, мы предоставляем вам оборонное вооружение и натренировали уже 20 тыс. украинских военных и предоставляем £88 млн в поддержку энергетической независимости Украины", - отметила Трасс.



Она анонсировала наращивание финансовой поддержки по этим проектам до €100 млн.

Напомним, 17 февраля глава МИД Британии Трасс прибыла в Киев.