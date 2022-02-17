Глава МИД Британии Трасс заявила об увеличении финансовой поддержки Украины до €100 млн
Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания увеличит финансовую поддержку Украины до €100 млн
Об этом она сказала на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"Мы должны быть одним из ключевых партнеров Украины, мы предоставляем вам оборонное вооружение и натренировали уже 20 тыс. украинских военных и предоставляем £88 млн в поддержку энергетической независимости Украины", - отметила Трасс.
Она анонсировала наращивание финансовой поддержки по этим проектам до €100 млн.
- Напомним, 17 февраля глава МИД Британии Трасс прибыла в Киев.
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