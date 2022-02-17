Глава МИД Британии Трасс прибыла в Киев

Об этом написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс на своей странице в Twitter.



"Самолёт с Лиз Трасс приземлился в Киеве!", - говорится в сообщении.



Отмечается, что для Лиз Трасс это первый визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Напомним, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Москву отказаться от риторики Холодной войны и предупредила, что новое российское вторжение в Украину будет иметь "катастрофические" последствия. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb