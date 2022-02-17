Глава МИД Британии Трасс прибыла в Киев
Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества наций и развитию Великобритании Лиз Трасс прибыла в Киев
Об этом написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс на своей странице в Twitter.
"Самолёт с Лиз Трасс приземлился в Киеве!", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для Лиз Трасс это первый визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
- Напомним, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Москву отказаться от риторики Холодной войны и предупредила, что новое российское вторжение в Украину будет иметь "катастрофические" последствия.
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